Ο Στόλτενμπεργκ καταγγέλλει τα δημοψηφίσματα που ετοιμάζει η Ρωσία

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, καταγγέλλει τα δημοψηφίσματα τα οποία σκοπεύουν να διεξάγουν οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στόλτενμπεργκ θεωρεί πως τα δημοψηφίσματα αυτά θα «κλιμακώσουν τον πόλεμο», όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy

