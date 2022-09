Ισχυρός σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ στο Μεξικό - Φόβοι για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 ώρα Ελλάδος στο Μεξικό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τεπακαλτεπέκ, στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 60 χιλιόμετρα.

#BREAKING: Earthquake in Mexican state of Michoacán has a preliminary magnitude of 7.5. The Pacific Tsunami Warning Center has issued a tsunami alert for Mexico. Extreme shaking felt in Mexico City. -BNO #BreakingNews pic.twitter.com/A4yvDlhUdU

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) September 19, 2022