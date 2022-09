Live-Βρετανία: Δίπλα στην Ελισάβετ θα ταφεί και ο Φίλιππος - Ξεπερνά τις εννέα ώρες η αναμονή

Με τα εγγόνια της βασίλισσας και παιδιά του νέου βασιλιά Καρόλου Γ’ να περπατούν δίπλα – δίπλα πίσω από το φέρετρό της, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία η Ελισάβετ, ενώ χιλιάδες Βρετανών της αποτίουν φόρο τιμής περιμένοντας στην ουρά μέχρι και εννέα ώρες.

Το μεσημέρι της Παρασκευής η ουρά για να μπει κανείς στο Westminster Hall όπου βρίσκεται το φέρετρο της Ελισάβετ ξεπερνούσε τα εννέα χιλιόμετρα και τον χρόνο αναμονής να υπερβαίνει τις εννέα ώρες, με αποτέλεσμα η μητροπολιτική αστυνομία να μην επιτρέπει σε άλλο κόσμο να μπαίνει στην ουρά. Κι ενώ τα βρετανικά ΜΜΕ σπαταλούν πολύ μελάνι αναφέροντας ότι για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα τα δύο παιδιά της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα αναγκάζονται να κάνουν στην άκρη τις διαφορές τους για να αποχαιρετήσουν την μακροβιότερη μονάρχη της χώρας, το παλάτι αποκάλυψε χθες τις λεπτομέρειες της κηδείας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα παρουσία δεκάδων ηγετών και μοναρχών και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα αδέρφια, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, δεν είχαν εμφανιστεί δημοσίως μαζί παρά ελάχιστα μετά την απόφαση του Δούκα του Σάσεξ να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Φεβρουάριο του 2020. Τα δύο μεγαλύτερα εγγόνια της βασίλισσας θα περπατήσουν πίσω από τον βασιλιά Κάρολο, την πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγκιπα Ανδρέα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο, οι οποίοι θα ηγηθούν της πομπής των ανώτερων βασιλικών μελών πίσω από το φέρετρο της εκλιπούσας μονάρχη. Καθώς η βασίλισσα θα οδηγείται στην τελευταία της κατοικία, ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 99 ετών τον Απρίλιο του 2021, θα μεταφερθεί από το θησαυροφυλάκιο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου αναπαύτηκε προσωρινά, και θα τοποθετηθεί δίπλα στη σύζυγό του, σύμφωνα με την The Telegraph. Το ζευγάρι γιόρτασε τα 73 χρόνια γάμου μερικούς μήνες πριν από τον θάνατο του Φίλιππου. Με τη λίστα των προσκεκλημένων που ανακοινώνουν την παρουσία τους στο μεγάλο γεγονός να μεγαλώνει διαρκώς -υπενθυμίζεται ότι την ελληνική πολιτεία θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου– χιλιάδες Βρετανοί προστίθενται για τρίτη ημέρα στην ουρά περιμένοντας να αποδώσουν το ύστατο χαίρε στην βασίλισσα. Μια γυναίκα, η οποία περίμενε υπομονετικά στην ουρά επί ώρες, περιέγραψε στην εφημερίδα Guardian τη διαδικασία ως «ένα κομμάτι ιστορίας που δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά».

