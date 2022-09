Κήδεια της Βασίλισσας Ελισάβετ - Σε προστατευτικό κλοιό η βασιλική οικογένεια - Επίλεκτη ομάδα φυλάει τους γαλαζοαίματους

Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα της σορού της Βασιλισσας Ελισάβετ, με χιλιάδες πολίτες να συρρέουν στο παλάτι του Ουέστμινστερ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσά τους. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, τα παιδιά της Ελισάβετ ετοιμάζονται για τη δεύτερη αγρυπνία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται πυρετωδώς οι προετοιμασίες για την κηδεία που θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο, σε λιγότερα από τέσσερα 24ωρα.

Τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί στο αββαείο του Ουέστμινστερ η κηδεία της μακροβιότερης μονάρχη της Γηραιάς Αλβιώνας και, όπως είναι φυσικό, έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των μελών της βασιλικής οικογένειας και των προσκεκλημένων που θα περιλαμβάνουν ξένους ηγέτες και επιφανείς προσωπικότητες. Η ανησυχία είναι εύλογη, δεδομένων των εμμονικών θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας, που στο παρελθόν είχαν προσεγγίσει τα μέλη της με όχι και τόσο αθώους σκοπούς.

Στις 9 Ιουλίου του 1982, γύρω στις 7 το πρωί (τοπική ώρα) ο Μάικλ Φάγκαν, ζωγράφος και διακοσμητής από το Λονδίνο, εισέβαλε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και κατόρθωσε να μπει στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας, που ξαφνιάστηκε μόλις αντίκρυσε μπροστά της έναν άγνωστο. Και μάλιστα, έναν άγνωστο που η φρουρά του παλατιού στάθηκε ανίκανη να εντοπίσει πριν αυτός «τρυπώσει» στα ιδιαίτερα διαμερίσματα της μονάρχη. Το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπάκιγχαμ δεν αποκαλύφθηκε ποτέ ενώ ο 74χρονος σήμερα άνδρας ισχυρίστηκε πως η Ελισάβετ απλώς τον ρώτησε: «Τι κάνεις εσύ εδώ», πριν απομακρυνθεί προς το γραφείο της. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, το παράδοξο συμβάν παραμένει η μεγαλύτερη παραβίαση της ασφάλειας βασιλικής κατοικίας στην βρετανική ιστορία.

Ο Φάγκαν δεν είναι η μόνη περίπτωση «κοινού θνητού» που έχει εμμονή με την βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιώνας. Σύμφωνα με τον Ντάι Ντέιβις, πρώην επικεφαλής της Βασιλικής Προστασίας στη Μητροπολιτική Αστυνομία και υπεύθυνο για την προστασία της βασίλισσας και της βασιλικής οικογένειας, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον, 170 άτομα έχουν αναπτύξει εμμονή με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τον Μάιο του 2022 σε συνέντευξή του στη Mirror ο Ντέιβις τόνισε πως οι 10 εξ αυτών είναι άτομα «υψηλού κινδύνου», σύμφωνα με την αστυνομία, οι 128 «μέτριου κινδύνου» και οι 32 «χαμηλού κινδύνου». «Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν εμμονή με την βασιλική οικογένεια δεν είναι επικίνδυνοι, όμως, πάντα υπάρχει η ανησυχία πως η εμμονή τους θα μπορούσε να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις», ανέφερε ο Ντέιβις στην βρετανική εφημερίδα.

