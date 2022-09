Η στιγμή που θυροκολλήθηκε στο Μπάκιγχαμ η αναγγελία του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ (Video)

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε επισήμως το Παλάτι του Μπάκιγκαμ. Απεβίωσε στις 20:30 ώρα Ελλάδας. Επρόκειτο για την μακροβιότερη βασίλισσα στην ιστορία της Μοναρχίας.

Τη στιγμή που εκατοντάδες Βρετανοί συγκεντρώνονταν έξω από το Παλάτι, για να την αποχαιρετήσουν, οι άνδρες του Μπάκιγχαμ θυροκολλούσαν στην πύλη των ανακτόρων την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η βασιλική οικογένεια για τον θάνατό της.

