Έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ - Θρήνος στη Μεγάλη Βρετανία

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε επισήμως το Ανάκτορο του Μπάκιγκχαμ. Η βασίλισσα Ελισάβετ απεβίωσε στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022