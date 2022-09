Εκνευρισμός στην Τουρκία για τη διαγραφή του tweet από το ΝΑΤΟ: «Κερδίσαμε το 1922, αυτό δεν αλλάζει» 

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωση που εξέδωσε κατηγορεί τη Συμμαχία πως «παραδόθηκε στην εγωιστική και κακομαθημένη συμπεριφορά άλλου μέλους του ΝΑΤΟ».

«Η επίσημη ονομασία που δόθηκε στις 30 Αυγούστου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας είναι ”Ημέρα της Νίκης και Ημέρα Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων”. Αυτή είναι η βούληση του έθνους μας και δεν μπορεί να αλλάξει. Είτε γράφεται η Ημέρα της Νίκης είτε όχι, το γεγονός ότι κερδίσαμε τη νίκη το 1922 δεν μπορεί να αλλάξει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Συμμαχική Διοίκηση Εδάφους του ΝΑΤΟ (LANDCOM) αφαίρεσε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της 30ης Αυγούστου και της Ημέρας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων με τρόπο που δείχνει ότι παραδόθηκε στην εγωιστική και κακομαθημένη συμπεριφορά άλλου μέλους του ΝΑΤΟ.

It is unacceptable for NATO Allied Land Command (LANDCOM) to delete the social media post celebrating the August 30 Victory and Turkish Armed Forces Day by giving up its will upon a selfish and spoiled attitude of another NATO member. pic.twitter.com/nYsHfGwOti

