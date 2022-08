Βίντεο της FSB δείχνει τις κινήσεις της φερόμενης ως δολοφόνου της Ντούγκινα -video

Το υλικό παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Νατάλια Βοβκ εισήλθε στη Ρωσία, έμεινε στο ίδιο οίκημα με το θύμα κι έφυγε για την Εσθονία.

Αρχικά, φαίνεται ότι η Βοβκ ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ελέγχου και. Αργότερα, μπήκε στον ίδιο χώρο που διέμενε η Ντούγκινα με πιο σκούρο χρώμα μαλλιών, ενώ κατά την αποχώρησή της από τη Ρωσία, είχε το ίδιο χρώμα μαλλιών με αυτό κατά την είσοδό της στη Ρωσία.

Η Ντάρια Ντούγκινα σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυγούστου. Οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που εξερράγη στη Μόσχα. Η FSB πιστεύει ότι το έγκλημα προετοιμάστηκε και διαπράχθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και η δράστιδα εισήλθε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου με την ανήλικη κόρη της.

Η Βοβκ φέρεται να ακολουθούσε τη Ντούηκινα, με ένα Mini Cooper, στο οποίο οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι άλλαξε τρεις φορές αριθμούς. Σύμφωνα με την έρευνα της FSB, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ήδη πωληθεί στην Ουκρανία.

Την ημέρα της δολοφονίας, η Βοβκ και η κόρη της βρίσκονταν στο φεστιβάλ Tradition και αφού η Ντούγκινα έφυγε από την εκδήλωση, προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο όχημα της Ντούγκινα κι έφυγε με την κόρη της για την Εσθονία, σύμφωνα με την FSB.

‼️ 🇷🇺 FSB publishes video of Natalia Vovk suspect of killing Darya Dugina when she enters Russia,settles in the same house with the victim and leaves for Estonia. pic.twitter.com/N2WX7B9eDZ

