Κατακραυγή στις ΗΠΑ: Βίντεο δείχνει 3 αστυνομικούς στο Άρκανσο να ξυλοκοπούν αλύπητα άνδρα πεσμένο στο έδαφος

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει τρεις αστυνομικούς του Άρκανσο να δέρνουν αλύπητα έναν άνδρα που έχουν ακινητοποιήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ABC News, o Σερίφης της κομητείας Κρόφορντ Τζίμι Νταμάντε εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής ενημερώνοντας τους πολίτες ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και ότι οι δυο αστυνομικοί από το τμήμα του που εμπλέκονται έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

