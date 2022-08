Φονική πυρκαγιά σε εκκλησία στην Αίγυπτο

Μια φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκκλησία στην πόλη Γκίζα της Αιγύπτου, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters δήλωσαν συγκεκριμένα: Τριάντα πέντε είναι νεκροί και 45 οι τραυματίες, από μία φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό μιας εκκλησίας στην Αίγυπτο.

Πώς ξέσπασε η φονική φωτιά- 5000 πιστοί βρίσκονταν μέσα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εκκλησία της συνοικίας Ιμπάμπα στα βόρεια της Γκίζας. Εκείνη τη στιγμή ο ναός ήταν γεμάτος πιστούς- τουλάχιστον 5000 σύμφωνα με το Reuters, με συνέπεια, όταν ξέσπασε η φωτιά, πολλά από τα θύματα να ποδοπατηθούν εντός της εκκλησίας από τον πανικό που επικράτησε.

Η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που οι πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία, αναφέρουν οι πηγές.

Το Υπουργείο Υγείας έστειλε 30 ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα Γενικά Νοσοκομεία Imbaba και Agouza. Η εισαγγελία ανέθεσε επίσης στο εγκληματολογικό εργαστήριο να συντάξει έκθεση σχετικά με τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

BREAKING: 35 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in Giza city in Egypt.

My thoughts and prayers are with the victims today. 🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/743y4mRfL4

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 14, 2022