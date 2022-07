Οκτώ οι υποψήφιοι στη λίστα για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον

Σύμφωνα με το Reuters, αυτοί είναι η Κέμι Μπάντενοτς, η Σουέλα Μπρέιβερμαν, ο Τζέρεμι Χαντ, η Πένι Μόρντοντ, ο Ρίσι Σουνάκ , ο Τομ Τάγκεντχατ, η Λιζ Τρας και ο Ναντίμ Ζαχάουι.

Οι βουλευτές Σάτζιντ Τζάβιντ και ο Ρίμαν Τσίστι, οι οποίοι είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι, αποσύρθηκαν τελικά από την κούρσα προτού ανακοινωθεί η τελική λίστα των υποψηφίων για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

«Το να υπηρετώ στην κυβέρνηση είναι πραγματικό προνόμιο. Έχουν περάσει μόλις επτά ημέρες από τότε που πήρα τη δύσκολη απόφαση να παραιτηθώ από την πιο σημαντική δουλειά που είχα ποτέ, ως υπουργός Υγείας σε μια πανδημία. Από τότε, έχω θέσει τις αξίες και τις πολιτικές που πιστεύω ότι είναι κατάλληλες για το μέλλον της μεγάλης μας χώρας.

Πιστεύω ότι το κόμμα πρέπει τώρα να κοιτάξει προς τα έξω, όχι προς τα μέσα, αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά. Υπάρχει αφθονία τόσο ιδεών όσο και ταλέντου στο κόμμα μας. Σε έναν από τους υποψήφιους θα δοθεί η τιμή να γίνει πρωθυπουργός». Ανυπομονώ να δω τη συζήτηση να ξεδιπλώνεται και να δω συναδέλφους να συνεργάζονται ως ενιαίο Συντηρητικό Κόμμα μόλις ολοκληρωθούν οι εκλογές για την ηγεσία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που συνόδευσε την αναπάντεχη απόσυρση του Τζαβίντ.

At this time of crisis, we just don’t have time to obsess about the parlour games of SW1. We need to face outwards, not inwards.

My speech on what this contest should be about: https://t.co/v5TPUOTd7A pic.twitter.com/BeNlGkLUPW

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 12, 2022