Σάνα Μαρίν: Η "μποέμικη" εμφάνιση της Φινλανδής πρωθυπουργού – Με κοντό σορτς σε ροκ συναυλία

Με μια ανατραπτική και εντυπωσιακή εμφάνιση, εμφανίστηκε στο φεστιβάλ μουσικής Ruisrock η Φινλανδή πρωθυπουργός, Σάνα Μάριν, σπάζοντας τα… πρωτόκολλα.

H Φινλανδή πρωθυπουργός εμφανίστηκε στο Ruisrock με κοντό τζιν σορτσάκι, δερμάτινο μπουφάν, μαύρο T-Shirt και αρβυλάκια, ένα look που ενθουσίασε τους χρήστες των social media και προκάλεσε πολλά σχόλια θαυμασμού.

Don’t even try to pretend that your prime minister is anywhere near as effortlessly cool as Sanna Marin at Ruisrock Festival this weekend 🇫🇮 pic.twitter.com/D8FXay59Ea

— David Mac Dougall (@davidmacdougall) July 9, 2022