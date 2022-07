Ιαπωνία:Η εν ψυχρώ δολοφονία που συγκλόνισε την υφήλιο

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, που συνελήφθη επί τόπου, ομολόγησε ότι στοχοθέτησε σκοπίμως τον Άμπε, εξηγώντας στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνδεόταν με μια «συγκεκριμένη οργάνωση». Κάποια ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε μια θρησκευτική οργάνωση.

[Breaking News] Officials say former Japanese Prime Minister #Abe Shinzo has been confirmed #dead. He was reportedly #shot during a speech on Friday in the city of #Nara, near Kyoto.https://t.co/bZpiKm8wIN

