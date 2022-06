Αλλάζει το «Στρατηγικό Δόγμα» του ΝΑΤΟ: «Άμεση απειλή» η Ρωσία

Όπως δήλωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη (28-30 Ιουνίου) θα είναι «μεταμορφωτική» και θα λάβει πολλές σημαντικές αποφάσεις. Ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, θα υιοθετηθεί το νέο «Στρατηγικό Δόγμα» του ΝΑΤΟ, θα αποφασιστεί μια θεμελιώδης αλλαγή στην αποτροπή και την άμυνα της Συμμαχίας και θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην Ουκρανία, τώρα και στο μέλλον.

«Το νέο στρατηγικό Δόγμα θα μας καθοδηγήσει σε μια εποχή στρατηγικού ανταγωνισμού», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ και πρόσθεσε πως οι Σύμμαχοι αναμένεται να χαρακτηρίσουν τη Ρωσία ως την πιο σημαντική και άμεση απειλή για την ασφάλεια τους.

In the new #NATO strategic concept, #Russia will be designated the most significant and direct threat to the security of the alliance – Jens Stoltenberg. pic.twitter.com/rP6VeuhMp8

— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2022