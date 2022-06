Ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ - Αναφορές για πολλά θύματα

Για την επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε τα εξής στο Telegram: «Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραύλους σε εμπορικό κέντρο, όπου βρίσκονταν πάνω από χίλιοι κάτοικοι. Το εμπορικό κέντρο έχει πιάσει φωτιά, οι διασώστες παλεύουν με τις φλόγες και ο αριθμός των θυμάτων είναι ανυπολόγιστος».

Ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Μελέτσκι σε ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πως ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία «γεμάτη με πλήθος», προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

#Russiaisaterroriststate #Kremenchuk this happens when russia is your neighbor. pic.twitter.com/qt1Wejlw4A

Πρόσθεσε πως βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Ντίμτρι Λουνίν τόνισε πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα κτίριο σε μια επίθεση στην πόλη. «Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», είπε ο Λουνίν.

Το Κρεμεντσούκ είναι μια πόλη περίπου 200.000 κατοίκων όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στην Ουκρανία.

While Americans are busy discussing reproductive rights, #russia escalated the war in #Ukraine. Over 100 missiles struck the country over the weekend. Today: shopping mall with 1000+ people has been hit in #Kremenchuk. Please #StandwithUkraine — RT! https://t.co/MhlkFVU97Q pic.twitter.com/9CHVr691wD

