Ιστορική στιγμή - «Πράσινο φως» από τους «27» για ένταξη Ουκρανίας και Μολδαβίας στην ΕΕ 

Το αίτημα το είχε υποβληθεί επίσημα από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Το ίδιο καθεστώς δόθηκε και στη Μολδαβία.

«Οι «27» συμφώνησαν να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Μια ιστορική στιγμή. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα στον δρόμο σας για την Ε.Ε. Συγχαρητήρια στους ηγέτες και στους λαούς της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί», πρόσθεσε.

Our future is together.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

Επίσης, ο Σαρλ Μισέλ σε άλλο tweet σημείωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας και είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας μόλις ληφθούν υπόψη οι εκκρεμείς προτεραιότητες. Συγχαρητήρια στον γεωργιανό λαό. Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας: Το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται εντός της ΕΕ».

The #EUCO decided to recognize the European perspective of Georgia and is ready to grant candidate status once the outstanding priorities are addressed.

Congratulations to the Georgian people.

A historic moment in EU-Georgia relations: Georgia's future lies within the EU. 🇪🇺🇬🇪

