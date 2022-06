Σύλληψη υπόπτου στην Τουρκία για τη φωτιά στη Μαρμαρίδα - Έβαλε φωτιά επειδή καβγάδισε με συγγενείς του

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχει συλληφθεί ένας άνδρας με την υποψία ότι ευθύνεται για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 20.00 το βράδυ της Τρίτης. Ο ύποπτος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έκαψε το δάσος επειδή ήταν οργισμένος για ένα οικογενειακό ζήτημα.

Ο υπουργός είπε ότι ο συλληφθείς έβαλε φωτιά στο δάσος ενώ ήταν μεθυσμένος, μετά από μια διαφωνία με συγγενείς του για οικονομικούς λόγους. «Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δύο βαρέλια πετρελαίου», πρόσθεσε.

A forest fire in Marmaris, Turkey. It's thought PKK causes the fire. pic.twitter.com/5IpYvY6Fnm

Νωρίτερα, ο υπουργός Δασών Βαχίτ Κιρισκί δήλωσε αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σήμερα, γιατί έχει αυξηθεί η υγρασία και κόπασαν οι άνεμοι. Ωστόσο ο δήμος της Μούγλας ανέφερε ότι η ένταση του ανέμου αναμένεται ότι θα αυξηθεί.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς μετέχουν 45 ελικόπτερα και 12 αεροπλάνα.

Higher resolution imagery of the fire near #Marmaris, Turkey and its smoke plume. Heat spots highlighted in red. pic.twitter.com/xTun3PhkL4

