Ο Ζελένσκι κατέθεσε στους Ευρωπαίους ηγέτες νέες προτάσεις για κυρώσεις στη Ρωσία

Η Ουκρανία κατέθεσε προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα στο Κίεβο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

«Πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις στον επιτιθέμενο, να συνεργαστούμε για το έβδομο πακέτο των κυρώσεων με εμπάργκο στο φυσικό αέριο», έγραψε ο Ουκρανός αξιωματούχος Άντριι Γιερμάκ σε ανάρτησή του στο Telegram. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι ξένοι ηγέτες ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Με τον ηγέτη της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο συναντήθηκαν ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ρουμανίας, Εμανουέλ Μακρόν και Κλάους Γιοχάνες, όπως και ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, μετά την επίσκεψή τους στο Ιρπίν νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης.

Τα θέματα που βρέθηκαν στην «ατζέντα» των συνομιλιών τους είναι η παράδοση όπλων και το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε., όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild».

«Εμείς οι Ευρωπαίοι στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό σας», έγραψε ο Σολτς σε μήνυμά του στο Twitter, με αφορμή τη συνάντηση με τον Ζελένσκι..

Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Ουκρανό Πρόεδρο για την υποδοχή, όπως και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι και τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνες για την ανοιχτή συζήτηση που είχαν στο Κίεβο.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους τέσσερις αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Γαλλίας , της Γερμανίας, της Ιταλίας και τη Ρουμανίας για την αλληλεγγύη που εξέφρασαν προς τον λαό του.



«Εκτιμούμε πολύ την αλληλεγγύη σας προς τη χώρα και τον λαό μας», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.

Ήχησαν και πάλι σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο

Στο μεταξύ, σήμανε και δεύτερος συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κατά την σημερινή επίσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Μήνυμα στον Πούτιν από το βομβαρδισμένο Ιρπίν – «H Ρωσία οδεύει προς την καταστροφή»

Νωρίτερα, ο Όλαφ Σολτς, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Μάριο Ντράγκι, επισκέφθηκαν το μισοκατεστραμμένο προάστειο του Κιέβου, Ιρπίν και είδαν από κοντά ότι έχει απομείνει από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Πρόκειται για μία από τις πόλεις στα περίχωρα του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο της καταστροφής και των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν κατά την κατοχή της περιοχής από τον ρωσικό στρατό τον Μάρτιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Ρουμάνο πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις, ξεναγήθηκαν από Ουκρανούς στρατιώτες, έχοντας μαζί τους σημαντικό προσωπικό ασφαλείας και παρουσία πολλών δημοσιογράφων.

Irpin en Ukraine. Nous avons vu la ville dévastée et les stigmates de la barbarie. Et l’héroïsme, aussi, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ont arrêté l’armée russe alors qu’elle descendait sur Kiev. L’Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l’emporter. pic.twitter.com/yzwBGBJ5dx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Όπως και άλλοι ξένοι ηγέτες που είχαν μεταβεί στο Κίεβο πριν απ’ αυτούς, οι Μακρόν, Σολτς, Ντράγκι και Γιοχάνις περπάτησαν στους δρόμους του Ιρπίν, όπου τα σημάδια των βομβαρδισμών είναι πανταχού παρόντα.

Οι ηγέτες έκαναν στους συνοδούς τους ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των κατοίκων στην πόλη τους και τα προβλεπόμενα έργα ανοικοδόμησης, ενώ στη συνέχεια είδαν ένα βίντεο διάρκειας μερικών λεπτών που δείχνει το Ιρπίν πριν από τρεις μήνες, όταν μαίνονταν εκεί οι μάχες. Στους τοίχους ενός κατεστραμμένου κτιρίου, διάβαζε κανείς «Make Europe Not War» («Κάντε Ευρώπη Όχι Πόλεμο»), μια επιγραφή που ο Μακρόν είδε και σχολίασε λέγοντας: «είναι το σωστό μήνυμα (…) είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπει κανείς».

Ντράγκι: Θα ξαναχτίσουμε τα πάντα

«Θα ξαναχτίσουμε τα πάντα», διαβεβαίωσε σήμερα τους Ουκρανούς ο Ιταλός πρωθυπουργός. Μάριο Ντράγκι, αφότου επισκέφθηκε το Ιρπίν, προάστιο του Κιέβου.

Οι Ρώσοι «κατέστρεψαν νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές. Όλα θα ξαναχτιστούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντράγκι βλέποντας τους κατεστραμμένους δρόμους της ουκρανικής πόλης.

«Μεγάλο μέρος αυτών που μου είπαν (οι Ουκρανοί) αφορά την ανοικοδόμηση», συνέχισε μιλώντας για τις «ελπίδες» τους, «γι’ αυτά που θέλουν να κάνουν στο μέλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν αρχίσει ήδη», κυρίως χάρη σε μια εφαρμογή που «καταγράφει κάθε μέρος που καταστράφηκε». Έτσι οι αρχές «γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται οι τόποι που πρέπει να ανοικοδομηθούν», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Σολτς: H Ρωσία οδεύει προς την καταστροφή

Βλέποντας τα ερειπωμένα σπίτια και τους δρόμους του Ιρπίν μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία οδεύει προς την καταστροφή: «Αυτό λέει πολλά για τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος απλώς είναι έτοιμος για την καταστροφή. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου σε ότι αποφασίζουμε. Είναι τρομερή η καταστροφή που προκαλεί αυτός ο πόλεμος. Και είναι ακόμη χειρότερο όταν βλέπεις πόσο απίστευτα παράλογη είναι αυτή η βία».

Μακρόν: Πόλη σημαδεμένη από τα στίγματα της βαρβαρότητας



Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του, πως σφαγές και εγκλήματα πολέμου διαπράχθηκαν στο Ιρπίν και χαιρέτισε «τον ηρωισμό» των Ουκρανών.

«Είναι μια ηρωική πόλη, σημαδεμένη από τα στίγματα της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Μακρόν προς τους δημοσιογράφους. «Είδαμε όλοι αυτές τις εικόνες μιας πόλης κατεστραμμένης, που είναι ταυτόχρονα μια πόλη ηρωική αφού εδώ ήταν, μεταξύ άλλων, που οι Ουκρανοί σταμάτησαν το ρωσικό στρατό που κατέβαινε προς το Κίεβο. Συνεπώς αντιπροσωπεύει τον ηρωισμό του στρατού, αλλά επίσης του ουκρανικού πληθυσμού», πρόσθεσε.

Το Ιρπίν, βορειοδυτικό προάστιο του Κιέβου, υπήρξε το θέατρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε γρήγορα το προάστιο αυτό, που αριθμούσε πριν από τον πόλεμο 62.000 κατοίκους, και διατήρησε τον έλεγχό του στη διάρκεια του Μαρτίου.

Το Κίεβο κατηγορεί έκτοτε τις ρωσικές δυνάμεις ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στο Ιρπίν και στις γειτονικές πόλεις Μπούτσα και Μποροντιάνκα, μετά την ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων αμάχων στις κωμοπόλεις αυτές μετά την αποχώρηυση του ρωσικού στρατού στα τέλη Μαρτίου.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έφθασαν σήμερα στο Κίεβο στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε μια κοινή τους επίσκεψη με στόχο να δείξουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, η οποία μάχεται κατά των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε ζωντανά την άφιξη του τρένου, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες, στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Σολτς, ο οποίος φορούσε τζιν παντελόνι και ένα μαύρο μπλουζάκι τύπου πόλο, ο Μακρόν με κοστούμι, λευκό πουκάμισο και χωρίς γραβάτα και ο Ντράγκι με ένα ανοιξιάτικο μπλε πουλόβερ, αφίχθησαν στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου τους συνόδευσε ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ουκρανία Ετιέν ντε Πονσέν.

«Είναι μια σημαντική στιγμή. Είναι ένα μήνυμα ενότητας που στέλνουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Κίεβο ο Μακρόν, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο.

Δείτε βίντεο από την άφιξη των τριών ηγετών στην Ουκρανία υπό έντονη στρατιωτική παρουσία:

Σειρήνες ηχούσαν καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο του ο Όλαφ Σολτς, σύμφωνα με την Bild!

Ερωτηθείς γιατί η επίσκεψη πραγματοποιείται τώρα, ένας αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων απάντησε ότι οι τρεις ηγέτες θεώρησαν πως θα ήταν προτιμότερο να γίνει αυτή πριν από την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα όπου πρόκειται να συζητηθεί το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στο μπλοκ των 27.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται αύριο να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της σχετικά με το ερωτηματολόγιο της Ουκρανίας για την ένταξή της στην ΕΕ, κάτι το οποίο τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν χλιαρά.

“Ο ωφέλιμος χρόνος γι’ αυτή την επίσκεψη θα ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Ιουνίου, όπου αναμένεται μια ισχυρή συμβολική κίνηση από τους Ουκρανούς”, είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

“Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις εύλογες φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία και στην προσοχή που οφείλουμε να δείξουμε σε όλα τα κράτη που έχουν ήδη καθεστώς υποψήφιας χώρας και είναι καθηλωμένα στα ενταξιακά κεφάλαια, καθώς και στο γεγονός ότι δεν πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε ούτε να κατακερματίσουμε την ΕΕ”, είπε η ίδια πηγή.

Θέλουμε μια νίκη της Ουκρανίας επί της Ρωσίας, η οποία θα αποκαθιστά την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας που η Ρωσία κατέλαβε το 2014, δήλωσε η γαλλική διπλωματική πηγή στο Ρόιτερς.



⚡️French presidential office: Macron, Draghi, Scholz arrive in Kyiv by train. Photos of French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Mario Draghi, and German Chancellor Olaf Scholz on the train were published by Italian publications La Repubblica and RaiNews. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 16, 2022

Ο Ολαφ Σολτς «δεσμεύθηκε» ότι «θα βοηθήσει την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς, που βρίσκεται στο Κίεβο μαζί με τον ιταλό ομόλογό του Μάριο Ντράγκι και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, «δεσμεύθηκε» ότι «ότι θα βοηθήσει την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, «δεν θέλουμε να εκφράσουμε μόνο την αλληλεγγύη μας, θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε ότι η βοήθεια που οργανώνουμε, οικονομική, ανθρωπιστική, αλλά και σε ό,τι αφορά όπλα, θα συνεχισθεί», λέει. «Θα την συνεχίσουμε για όσο χρόνο χρειασθεί για τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», δηλώνει στην συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την ώρα που οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στο Κίεβο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ουκρανός πρόεδρος είναι εκείνος που θα καθορίσει ποιά θα μπορούσε να είναι μια στρατιωτική νίκη. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη των τριών ευρωπαίων ηγετών στην Ουκρανία έπειτα από την ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Χρειάστηκαν εβδομάδες για να οργανωθεί η επίσκεψη των τριών ευρωπαίων ηγετών, με τους ίδιους να επιχειρούν να ξεπεράσουν την κριτική εντός της Ουκρανίας σχετικά με τις ενέργειές τους ως προς τον πόλεμο.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως το Κίεβο έχει ασκήσει κριτική εις βάρος της Γαλλίας, της Γερμανίας και σε μικρότερο βαθμό της Ιταλίας για αδυναμία να ενεργήσουν υπέρ της Ουκρανίας και τις έχει κατηγορήσει ότι καθυστέρησαν τις παραδόσεις όπλων και ότι προέταξαν την προσωπική τους ευημερία αντί της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, η Ουκρανία είναι ιδιαιτέρως επικριτική απέναντι στην στρατιωτική βοήθεια από την Γερμανία και ο ουκρανός πρεσβευτής στο Βερολίνο, ο Αντρί Μέλνικ, δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο NTV ότι εκτιμά πως ο Σολτς θα παραδώσει βαρέα όπλα, τα οποία έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό ότι θα στείλει στη χώρα αλλά δεν έχει ακόμη στείλει.