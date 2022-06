Παραλήρημα Μεντβέντεφ για την επίσκεψη Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι στην Ουκρανία - «Φίλοι βατράχων, λουκάνικων και σπαγκέτι»

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ντμίτρι Μεντβέντεφ γράφει χαρακτηριστικά:

«Η επίσκεψη των “Ευρωπαίων φίλων των βατράχων, των λουκάνικων (από συκώτι) και των σπαγγέτι” είναι άχρηστη… Θα υποσχεθούν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε και παλιά όπλα και, εν συνεχεία, μεθυσμένοι από ουκρανικό ποτό, θα πάρουν το τρένο της επιστροφής, χωρίς να φέρουν την Ουκρανία πιο κοντά στην ειρήνη».

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking

