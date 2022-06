Φον ντερ Λάιεν: Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση στο αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ

«Οι σημερινές συζητήσεις θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας για την ενδεχόμενη χορήγηση στην Ουκρανία του καθεστώτος του υποψήφιου μέλους στην ΕΕ έως το τέλος της προσεχούς εβδομάδας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένη «νομική δέσμευση» που να της επιτρέπει να λάβει το συντομότερο δυνατόν επίσημο καθεστώς υποψηφίου μέλους στην ΕΕ, αλλά οι 27 είναι πολύ διχασμένοι στο θέμα αυτό.

Και ακόμη και αν πάρει η Ουκρανία το «καθεστώς υποψήφιου μέλους», αυτό θα εκκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και ενδεχόμενων μεταρρυθμίσεων που θα διαρκέσει χρόνια, ίσως και δεκαετίες, προτού να είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ.

«Θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στην ευρωπαϊκή της πορεία», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν. «Θέλουμε να κοιτάζουμε στο μέλλον. Έχει κάνει πολλά, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, για την καταπολέμηση της διαφθοράς για παράδειγμα», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.

With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.

Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022