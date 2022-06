Tα υπερυψωμένα παγκάκια της Δανίας: Μια προειδοποίηση κατά της κλιματικής αλλαγής

Ο λόγος της ύπαρξής τους θα σε εκπλήξει, κι όχι ευχάριστα.

Τα ύψους 85 εκατοστών παγκάκια στην πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη, έχουν τοποθετηθεί για να ευαισθητοποιήσουν τους περαστικούς για τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών η στάθμη των θαλασσών αναμένεται να αυξηθεί έως κατά ένα μέτρο μέχρι τα τέλη του αιώνα.

Οπότε τα υπερυψωμένα παγκάκια της Κοπεγχάγης δίνουν στην ευκαιρία σε όποιον καθίσει σε αυτά να συνειδητοποιήσει πως θα είναι η πραγματικότητα γύρω του όταν το νερό της θάλασσας θα έχει φτάσει στο ύψος αυτό, αλλάζοντας όσα είναι γύρω μας και συνάμα τον τρόπο ζωής μας.

Τα παγκάκια αποτελούν τμήμα της καμπάνιας «Η Γη μας – η ευθύνη μας» και ήδη έχουν πετύχει μέρος του στόχου τους, καθώς έχουν γίνει θέμα συζήτησης, απασχολούν το εγχώριο κοινό, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Δεδομένου ότι κάποια σημεία της Κοπεγχάγης είναι μόλις λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και η ίδια η Δανία αναμένεται να είναι από τις χώρες που θα πληγούν σημαντικά από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών, η τοποθέτησή τους έχει ιδιαίτερη σημασία.

Elevated benches have been installed in popular areas around Denmark to raise awareness on climate change 👇 pic.twitter.com/qtu5LB3v4Q

