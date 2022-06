ΕΕ: Με πρόταση μομφής απειλείται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Συγκεκριμένα, τρία μέλη της ομάδας Renew Europe, των φιλελεύθερων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλούν σε διεξαγωγή ψηφοφορίας επί πρότασης μομφής κατά της επικεφαλής της Κομισιόν, επικρίνοντάς την για το «πράσινο» φως επί του πολωνικού σχεδίου ανασυγκρότησης παρά τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου από την Βαρσοβία.

Για να τεθεί σε ψηφοφορία το κείμενο της πρότασης μομφής, το οποίο φέρει τις υπογραφές της Ολλανδής Σοφί ιν’τ Βελντ, του πρώην πρωθυπουργού του Βελγίου Γκι Φερχόφστατ και του Ισπανού ευρωβουλευτή Λουίς Γκαρικάνο, αντιπροέδρου της ομάδα Renew, θα πρέπει να συγκεντρώσει τις υπογραφές του ενός δεκάτου των ευρωβουλευτών (δηλαδή 70 υπογραφές).

Αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν, «συνεχίσει να αρνείται να εφαρμόσει σοβαρά τους κανόνες της αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου, της αφαιρούμε την υποστήριξή μας», δήλωσε ο Γκι Φερχόφστατ.

If @vonderleyen continues to refuse to seriously apply RoL conditionality we withdraw our support

Introducing a motion of censure w. @lugaricano @SophieintVeld to submit the moment Commission transfers NextGen funds to Poland before all ECJ rulings have been fully implemented. pic.twitter.com/4QuqL9W6TQ

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 6, 2022