Μακελειό σε καθολική εκκλησία στη Νιγηρία: Ένοπλοι επιτέθηκαν και σκότωσαν πιστούς

Ένας γιατρός σε νοσοκομείο στο Όουο, μια πόλη στην πολιτεία στην νοτιοδυτική Νιγηρία, ανέφερε στο Reuters ότι “πολλοί πιστοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο νεκροί”. Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένοπλοι πυροβόλησαν κατά των πιστών και πυροδότησαν εκρηκτικά στην εκκλησία.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής είναι τόπος επιθέσεων και απαγωγών για λύτρα από ένοπλες συμμορίες, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας. Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

The war have started, we saw it, we warned about it, we demanded to leave Nigeria and still demanding to leave, but in 2023, we will shock the world who refused to hear us. ~ESN pic.twitter.com/G2hcXtdulV

— Simon Ekpa (@simon_ekpa) June 5, 2022