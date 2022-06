Θύματα του πολέμου στην Ουκρανία και τα... δελφίνια στη Μαύρη Θάλασσα - Χιλιάδες ξεβράζονται νεκρά στις ακτές

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο χιλιάδων δελφινιών στη Μαύρη Θάλασσα και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, μπορεί να είναι θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Πολλά από τα αγαπημένα θαλάσσια θηλαστικά πιθανόν τραυματίστηκαν σοβαρά από βόμβες ή εκρήξεις ναρκών.

Χιλιάδες από αυτά βρέθηκαν νεκρά και μερικά ξεβράστηκαν στις ακτές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.

Ο αιφνίδιος και μυστηριώδης θάνατος τόσων πολλών θαλάσσιων θηλαστικών προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα εκφράζοντας φόβους ότι ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία μπορεί να επηρεάσει όλο και περισσότερο τη θαλάσσια ζωή στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι μάχες που διεξάγονται κατά μήκος της ακτογραμμής της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει ανείπωτη περιβαλλοντική ζημιά και έχουν επηρεάσει το περιβάλλον των δελφινιών, όπως ισχυρίζονται οι επιστήμονες.

Ωστόσο, ο πόλεμος έχει καταστήσει αδύνατη τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών σε ότι αφορά τα αίτια του θανάτου τους.

Πρόσφατες μελέτες από τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ουκρανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η θαλάσσια βιοποικιλότητα βρίσκεται υπό αυξανόμενη απειλή λόγω του πολέμου, από ρίψεις βομβών σε παράκτιες περιοχές τροφοδοσίας, πετρέλαιο από βυθισμένα πλοία όπως και λεκάνες απορροής ποταμών που μολύνθηκαν από χημικά που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Ρουσέφ, περιβαλλοντικός επιστήμονας στο Εθνικό Φυσικό Πάρκο «Tuzla Estuaries» της Ουκρανίας, επισημαίνει ότι τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει η οργάνωσή του από την αρχή του πολέμου, έδειξαν ότι χιλιάδες δελφίνια έχουν βρεθεί νεκρά.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο αυξημένος θόρυβος των πλοίων και η χρήση ισχυρών συστημάτων σόναρ μπορεί επίσης να αποπροσανατολίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν τους ήχους για να βρουν τον δρόμο τους.

«Μερικά από τα δελφίνια είχαν εγκαύματα από βόμβες ή εκρήξεις ναρκών και δεν μπορούσαν πλέον να βρουν τον προσανατολισμό τους και τροφή», πρόσθεσε.

Το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών ανέφερε τον Μάρτιο «μια εξαιρετική αύξηση» νεκρών δελφινιών που ξεβράστηκαν στις ακτές της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι τα δελφίνια πιάστηκαν σε δίχτυα ψαρέματος.

«Μαζί με τη θαλάσσια ρύπανση, ο θόρυβος των πλοίων και τα σόναρ χαμηλής συχνότητας είναι γνωστό ότι αποτελούν σοβαρή απειλή για τα θαλάσσια είδη, ειδικά για τα δελφίνια, τα οποία χρησιμοποιούν τους ήχους για να βρουν τον προσανατολισμό και την τροφή τους», υποστήριξαν Τούρκοι ερευνητές.