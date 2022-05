Η Ρωσία χρησιμοποιεί εναντίον μας τα «πιο βαριά μη πυρηνικά όπλα», λέει το Κίεβο

Ο Ποντολιάκ ανάρτησε στο Twitter βίντεο, στο οποίο φαίνονται ισχυρές εκρήξεις, με την επισήμανση ότι σ’ αυτά τα πλάνα έχει καταγραφεί το αποτέλεσμα του συστήματος φλογοβόλου Solntsepec.

«Μερικοί εταίροι, σκέφτονται να μας δώσουν τα απαραίτητα όπλα, φοβούμενοι την κλιμάκωση. Την κλιμάκωση;!. Η Ρωσία ήδη χρησιμοποιεί τα πιο βαριά μη πυρηνικά όπλα εναντίον των Ουκρανών, που καίνε ζωντανούς τους ανθρώπους. Ίσως, είναι ώρα να δοθεί απάντηση στους υπανθρώπους και να δώσουν στην Ουκρανία πολλαπλούς εκτοξευτές;» έγραψε στο Twitter ο Μιχαήλο Ποντολιάκ.

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it's time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022