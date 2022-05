Πούτιν και Σοϊγκού επισκέφθηκαν τραυματίες στρατιώτες σε νοσοκομείο της Μόσχας - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας της 25ης Μαρτίου, κατά την διάρκεια των μαχών στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 1.351 Ρώσοι στρατιώτες ενώ οι τραυματίες ανέρχονταν σε 3.825

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφθηκαν στρατιωτικό νοσοκομείο της Μόσχας στο οποίο νοσηλεύονται Ρώσοι στρατιωτικοί που τραυματίσθηκαν σε μάχες στην Ουκρανία.

Το σχετικό βίντεο μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στα πλάνα ενός από τα βίντεο ο Πούτιν συνομιλεί με έναν στρατιωτικό ο οποίος του λέει ότι έχει έναν γιο εννέα μηνών. Ο Πούτιν απαντά λέγοντας: «Θα είναι υπερήφανος για τον πατέρα του».

With the war now in its fourth month, Vladimir Putin has finally visited a hospital with wounded Russian soldiers pic.twitter.com/9KV1ZzGimm

