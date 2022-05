Βάφτηκε ο ουρανός πορτοκαλί - Ασύλληπτες εικόνες απο την αμμοθύελλα που έπληξε Ιράκ, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία

Αεροδρόμια έκλεισαν και δημόσιες υπηρεσίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους σήμερα, λόγω της πολλοστής αμμοθύελλας που έπληξε το Ιράκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα, προτού το φαινόμενο να κατευθυνθεί προς το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία.

Iraq closed public buildings and temporarily shut airports Monday as another sandstorm — the ninth since mid-April — hit the country https://t.co/iyzkENtZgy pic.twitter.com/q38Mn0Afzc

— AFP News Agency (@AFP) May 23, 2022