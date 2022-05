Κομισιόν: Σχέδιο 300 δισ. για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία – Κοινή αγορά αερίου, LNG και υδρογόνου

Το φιλόδοξο σχέδιο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βασίζεται σε τρεις άξονες: Στην εισαγωγή περισσότερου μη ρωσικού φυσικού αερίου, στην ταχύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην μεγαλύτερη προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Από τα 300 αυτά δισ. ευρώ, περίπου τα 10 θα χρηματοδοτήσουν υποδομές φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για να σταματήσουν οι εισαγωγές από τη Ρωσία. Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν στην επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.

Our proposals are addressing Europe’s energy security, our defence and support to Ukraine.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, θα απαιτηθούν 300 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις, τις οποίες η ΕΕ σκοπεύει να τις υποστηρίξει αποδεσμευοντας περισσότερα κεφάλαια για την ενεργειακή μετάβαση από το ταμείο ανάκαμψης του COVID-19. Στον τομέα του φυσικού αερίου, η Ρωσία παρείχε περίπου το 45 % των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το 2021. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό αυτό ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 40 %. Οι άλλοι κύριοι προμηθευτές φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν η Νορβηγία (23 %), η Αλγερία (12 %), οι Ηνωμένες Πολιτείες (6 %) και το Κατάρ (5 %). Το 2022 η εισαγωγές φυσικού αερίου στην ΕΕ έπεσαν στο μόλις 22%. Η Κομισιόν προτείνει στα κράτη – μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες αύξησης των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Νιγηρία, καθώς και οι υποδομές που χρειάζονται για να απεξαρτηθούν ταχύτατα από τα ρωσικά καύσιμα.

Η ζήτηση φυσικού αερίου στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο έως το 2030 σύμφωνα με τους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και οι προτάσεις της Κομισιόν αναφέρουν τους στόχους για παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030 και εισαγωγή άλλων 10 εκατομμυρίων τόνων για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν «οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για την κοινή αγορά φυσικού αερίου, υγροποιημενου φυσικού αερίου και υδρογόνου».

«Γνωρίζουμε ότι όταν η Ευρώπη ενεργεί από κοινού έχει μεγαλύτερη επιρροή. Οι ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για την κοινή αγορά αερίου, LNG και υδρογόνου. Ως μέρος του σχεδίου μας REPowerEU, προτείνουμε μια επιχειρησιακή πορεία προς τα εμπρός, με κοινό μηχανισμό προμηθειών και κοινή προσέγγιση στις προμηθεύτριες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εισαγωγή ενέργειας που χρειαζόμαστε χωρίς ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών-μελών μας» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

#REPowerEU is mobilising up to €300 billion.

About €10 billion will fund missing links for gas and LNG and oil infrastructure to stop shipments from Russia.

All the rest will go into speeding and scaling up the clean energy transition.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022