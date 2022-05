ΗΠΑ: Αντιδράσεις για την προτεινόμενη πώληση όπλων στην Τουρκία

Την έντονη καταδίκη του για την προτεινόμενη πώληση όπλων στην Τουρκία εξέφρασε ο Αμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών, πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου, Φρανκ Παλόν. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ανταμείψουν την Τουρκία με νέα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, δεδομένου του ιστορικού του καθεστώτος Ερντογάν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποσταθεροποιητικές ενέργειες. Καταλογίζει, δε, στην Τουρκία ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις τις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Χαρακτήρισε, επιπλέον, ανεπαρκείς τις πρωτοβουλίες του Τούρκου προέδρου για εξομάλυνση των σχέσεων Άγκυρας – Ουάσιγκτον. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να υποθέσουν λανθασμένα ότι αυτή η πώληση θα δώσει κίνητρο στον Ερντογάν να σταματήσει τις θανατηφόρες ενέργειές του και να αλλάξει τη διπλωματία του».

«Αυτή η πώληση θα τον ενθαρρυνθεί και θα του δώσει τους πόρους για να συνεχίσει τις πολεμικές του πρωτοβουλίες στον Καύκασο και όχι μόνο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω οποιαδήποτε ενέργεια του Κογκρέσου που θα βοηθούσε την Τουρκία να αυξήσει το στρατιωτικό της οπλοστάσιο», πρόσθεσε.

I strongly condemn the proposed weapons sale to Turkey. The United States must not reward Turkey with new weapons and military equipment given the Erdogan regime’s long record of human rights abuses, destabilizing actions, and failure to live up to NATO commitments.

