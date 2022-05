Αποφασισμένος ο Πούτιν να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να μεταφέρει τον πόλεμο πέρα από το Ντονμπάς και στην Υπερδνειστερία, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε σήμερα η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, Έιβριλ Χέινς, μιλώντας στη Γερουσία σχετικά με τις «παγκόσμιες απειλές».

Η Χέινς, η οποία ηγείται της υπηρεσίας που είχε προειδοποιήσει πολλάκις για την επικείμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος σχεδιάζει μακροχρόνιο πόλεμο, υπολογίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα χάσουν την αποφασιστικότητά τους.

