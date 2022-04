Ρώσοι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ζελένσκι στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με το Time

Ρώσοι εκτελεστές προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο όπου έμενε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η οικογένειά του κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με άρθρο του Time.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το Κίεβο ακόμη και όταν οι Ρώσοι εκτελεστές προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κτίριο.

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος Σάιμον Σούστερ, ο οποίος συνόδευσε τον Ουκρανό πρόεδρο στην καθημερινή του ζωή για δύο εβδομάδες τον Απρίλιο, τα στρατεύματα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν πολύ κοντά στον Ζελένσκι και την οικογένειά του την πρώτη ημέρα του πολέμου, καθώς προσπάθησαν να εισβάλουν στο κυβερνητικό κτίριο.

«Όταν αυτές οι πρώτες ώρες της εισβολής στην Ουκρανία αναφέρθηκαν στη συνέντευξή μας, ο Ζελένσκι με προειδοποίησε ότι οι αναμνήσεις υπάρχουν «αποσπασματικά» στο μυαλό του», γράφει ο δημοσιογράφος.

Ο σύμβουλος του προέδρου Όλεκσιβ Αρέστοβιτς δήλωσε στο περιοδικό ότι τον παρότρυναν να διαφύγει σε ασφαλές σημείο μακριά από το Κίεβο καθώς το κτίριο δεν ήταν ασφαλές και ήταν αυξημένο το ρίσκο να δεχθεί πυρά ελεύθερων σκοπευτών ή χειροβομβίδων. Του έδωσαν να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο και όπλο.

«Ήταν η απόλυτη τρέλα. Αυτόματα όπλα για όλους. Ο χώρος ήταν ορθάνοιχτος. Δεν είχαμε καν τσιμεντόλιθους για να κλείσουμε τον δρόμο», είπε ο Αρέστοβιτς.

