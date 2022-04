«Ανησυχία» από τον ΙΑΕΑ για την απουσία πρόσβασης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

“Η κατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ανησυχιών μου”, δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα της υπηρεσίας στη Βιέννη.

Οι εγκαταστάσεις “παραμένουν υπό ρωσικό έλεγχο”, η ουκρανική ρυθμιστική αρχή δεν έχει τον έλεγχο, ωστόσο πρέπει να προβούμε σε μια σειρά εργασιών το νωρίτερο δυνατό, τόσο από άποψη δραστηριοτήτων επιθεώρησης, επιτήρησης όσο και ασφάλειας”, υπογράμμισε.

.@IAEAorg is here in #Chornobyl Nuclear Power Plant to deliver equipment, conduct radiological assessments and restore safeguards monitoring systems. #Ukraine updated the IAEA on the current nuclear and radiation safety, and security situation of 🇺🇦 nuclear installations. pic.twitter.com/Z54I0YhjRF

