Συνάντηση Πούτιν-Γκουτέρες - «Θετικό αποτέλεσμα» στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «βλέπει» ο Ρώσος πρόεδρος

Στη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά θα έχουν «θετικό αποτέλεσμα».

Νωρίτερα ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τη Μόσχα και το Κίεβο να εργαστούν σε συντονισμό με τον ΟΗΕ για το άνοιγμα «ανθρωπιστικών διαδρόμων» στην Ουκρανία, με σκοπό την απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από περιοχές όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε πρόταση του Κιέβου για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μαριούπολη.

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v

— max seddon (@maxseddon) April 26, 2022