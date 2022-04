Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στην ανατολική Ουκρανία - Σφοδρές μάχες σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ

Ρωσικές μονάδες κλιμακώνουν τις συγκρούσεις κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στην περιοχή Ζαρίσνε. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν γύρω από την πόλη Ρουμπίζνε στην περιοχή Λουχάνσκ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και γύρω από την πόλη Ποπάσνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επιτελείου, μέρος της πόλης αυτής ήδη ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα.

Διεξάγονται επίσης σφοδρές συγκρούσεις γύρω από την Μαργίνκα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ρωσικές μονάδες προσπάθησαν να προελάσουν εκεί με την υποστήριξη πυροβολικού.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) δεν μπορούσε να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες για το μέτωπο του πολέμου.

Σοκ και φρίκη προκαλεί η εκτίμηση της τοπικής δημοτικής αρχής της Μαριούπολης, ότι τρεις έως εννέα χιλιάδες άμαχοι ενδέχεται να έχουν θαφτεί σε έναν ομαδικό τάφο κοντά στην πόλη.

«Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούκα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την (αμερικανική ιδιωτική εταιρεία) Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

Ο δήμαρχος της πολιορκημένης Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο συνέκρινε τα «εγκλήματα» των Ρώσων με τη σφαγή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στο Μπάμπι Γιαρ από τους ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

The alleged mass grave near #Mariupol was found from a satellite. The Maxar images show a trench in the village of #Mangush that is more than 300 meters long. It could contain thousands of bodies, said Petr Andryushchenko, an adviser to the city’s mayor. pic.twitter.com/bNlsDwNlsK

— NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2022