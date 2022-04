Ουκρανός ΥΠΕΞ: «Κόκκινη γραμμή» στις διαπραγματεύσεις η κατάσταση στη Μαριούπολη

«Η Μαριούπολη πιθανόν να είναι μια κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών στο δίκτυο CBS News.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες αψήφησαν το ρωσικό τελεσίγραφο να καταθέσουν τα όπλα μέχρι σήμερα στην ρημαγμένη πόλη, την οποία, σύμφωνα με την Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχό τους, στην μεγαλύτερη στρατιωτική «επιτυχία» που έχουν καταγράψει από την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba says “the city doesn’t exist anymore”, on the key port city of Mariupol after Russian siege pic.twitter.com/bUslxezT54

