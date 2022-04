Μυστήριο με το πλήρωμα του Moskva: Τελετή μνήμης από συγγενείς, σιγή από Μόσχα -Στη Σεβαστούπολη τα οχήματά τους

Από την άλλη πλευρά οι συγγενείς των μελών του πληρώματος του Moskva πραγματοποίησαν μία τελετή στη μνήμη των ανθρώπων τους και κατέθεσαν στο μνημείο του Μαύρου Στόλου ένα στεφάνι που έγραφε: «Στο πλοίο και στους ναύτες». Ουσιαστικά οι συγγενείς του πληρώματος του πλοίου αψήφησαν τη λογοκρισία του Κρεμλίνου και πραγματοποίησαν σήμερα ανεπίσημο μνημόσυνο. Ολα αυτά την ώρα που η ουκρανική πλευρά ισχυρίζεται ότι και οι 510 στρατιωτικοί που επέβαιναν στο πλοίο έχασαν τη ζωή τους, όπως και ο κυβερνήτης του Moskva.

Still no official report of how many died aboard the Moskva cruiser. No photographs of the ship or the 510 member crew, more than 24 hours after they were supposedly rescued. Just a wreath at a memorial in Sevastopol to the “ship and sailors.” https://t.co/X2OZLHMLHR

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 15, 2022