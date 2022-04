«Καθαρίστε τους δρόμους της Μαριούπολης από τα πτώματα για την παρέλαση της 9ης Μαΐου», διατάζει η Ρωσία

Την εντολή να καθαρίσουν τα πτώματα από τους δρόμους της Μαριούπολης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρέλαση της 9ης Μαΐου έδωσε στα ρωσικά στρατεύματα το Κρεμλίνο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε ανάρτησή του στα social media ο ανταποκριτής του BBC στην Ουκρανία Τομ Μπάτεμαν.

Ο δημοσιογράφος επικαλείται ως πηγή του τον Πέτρο Αντριστσένκο, ο οποίος παρουσιάζεται ως συνεργάτης του δημάρχου της Μαριούπολης.

«Τα ρωσικά στρατεύματα διόρισαν έναν ηγέτη-μαριονέτα σε περιοχές της Μαριούπολης υπό τον έλεγχό τους, λέει ο βοηθός του δημάρχου Petro Andryushchenko», γράφει στην ανάρτησή του ο ανταποκριτής του BBC.

«Λέει ότι είπαν στον αξιωματούχο “να καθαρίσει ένα μέρος της κεντρικής συνοικίας της πόλης από ερείπια και πτώματα, για να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στις 9 Μαΐου”», προσθέτει ο ανταποκριτής του βρετανικού ΜΜΕ.

Russian troops appointed a puppet leader in parts of #Mariupol under their control says mayor’s aide Petro Andryushchenko. Says they’ve told the official “to clear a part of the city's central district of rubble and dead bodies to ensure that a parade can be held on 9 May".

— Tom Bateman (@tombateman) April 13, 2022