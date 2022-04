Σκηνές χάους στη Σανγκάη μετά το lockdown – Σκοτώνουν κατοικίδια ανθρώπων με Covid-19

Κέντρα ασθενών με κορωνοϊό, αυστηρή καταστολή σε βάρος ηλικιωμένων και επιχείρηση εξόντωσης κατοικιδίων δείχνουν οι εικόνες από το lockdown στη Σανγκάη

Σκηνές χάους επικρατούν στη Σανγκάη, μετά την επιβολή σκληρού lockdown από την κεντρική κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής Covid» που εφαρμόζει. Η αγανάκτηση των 26 εκατομμυρίων κατοίκων της μητρόπολης είναι μεγάλη, ενώ βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολύ σκληρές εικόνες. Ειδικότερα, σε ένα βίντεο, φαίνεται ένας άντρας που φορά προστατευτική στολή για τον κορωνοϊό να έρχεται σε αντιπαράθεση και να χτυπά μια γυναίκα.

Σε άλλα δύο βίντεο φαίνονται εργαζόμενοι που επίσης φορούν προστατευτικές στολές να μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες νόσησαν με κορωνοϊό, προκειμένου να τα θανατώσουν, ενώ σε άλλα βίντεο βλέπουμε σκηνές από κέντρα καραντίνας ασθενών.

Chinese authorities killing poor animals (cats & dogs), whom they find with Covid, in #Shanghai. Is this a way to curb corona virus… no doubt why #China is called as a “Cruel & Barbaric Nation”!!#ChinaExposed @BoycottHegemony @kakar_harsha @TibetPeople @palkisu pic.twitter.com/1OhgLuX2Fm — Stanzin Angmo (@Stanzin80261872) April 11, 2022