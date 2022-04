Η Ρωσία απεβλήθη από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Το αίτημα που είχαν υποβάλει δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, συγκέντρωσε 93 ψήφους υπέρ και 24 κατά, ενώ 58 χώρες απείχαν από την ψηφοφορία.

Για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων των χωρών που θα ψήφιζαν υπέρ ή κατά στην ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποχές δεν υπολογίζονται.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα χαιρέτισε την απόφαση αναφέροντας, σε ανάρτησή του στο Twitter, ότι «οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση σε όργανα του ΟΗΕ που έχουν ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Μεταξύ των χωρών που καταψήφισαν την πρόταση ήταν η Κίνα, η οποία έκανε λόγο για «βιαστικό διάβημα» που «ρίχνει λάδι στη φωτιά» αλλά δημιουργεί και ένα «επικίνδυνο προηγούμενο». Το Ιράν, το Καζακστάν και η Κούβα επίσης καταψήφισαν, όπως εξάλλου και η Λευκορωσία, η Συρία και η ίδια η Ρωσία.

Παρά τις πιέσεις που ασκούσε η Μόσχα τις τελευταίες εβδομάδες ώστε κάποιες χώρες να καταψηφίσουν την πρόταση, πολλές αφρικανικές, όπως η Νότια Αφρική και η Σενεγάλη, επέλεξαν την αποχή θεωρώντας ότι το ψήφισμα αποπομπής της Ρωσίας προκαταβάλει τα «αποτελέσματα της ερευνητικής επιτροπής» που συγκροτήθηκε στις αρχές Μαρτίου από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την ίδια στάση, της αποχής, επέλεξαν η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ινδία, τρεις χώρες που είναι αυτό το διάστημα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αντιθέτως, η Χιλή ψήφισε υπέρ.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι μόνο μια συμβολική κίνηση αλλά εντείνει την «απομόνωση» της Μόσχας στη διεθνή σκηνή.

Η Ρωσία ήταν μέλος του Συμβουλίου από το 2006, ανά διαστήματα, επειδή στα μέλη επιτρέπονται μόνο δύο συνεχόμενες θητείες. Η τρέχουσα θητεία της θα έληγε το 2023. Η Ουκρανία είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου αυτήν την περίοδο.

