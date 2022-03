Σοϊγκού: Επανεμφάνιση του Ρώσου υπουργού Άμυνας με σαφείς προειδοποιήσεις προς το ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας επανέλαβε ότι η πρώτη φάση της «ρωσικής επιχείρησης» έχει ολοκληρωθεί και προειδοποίησε πως η Ρωσία θα απαντήσει καταλλήλως εάν το ΝΑΤΟ στείλει μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία.

«Παρακολουθούμε στις δηλώσεις ηγετών μεμονωμένων χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την πρόθεσή τους να προμηθεύσουν αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία. Εάν εφαρμοστούν να αντιδράσουμε κατάλληλα» είπε αφού προηγουμένως είχε τονίσει πως η Ουκρανία «δεν διαθέτει πλέον αεροπορία» και ότι η Ρωσία ελέγχει τους ουρανούς.

According to the ministry the army of “cyber mercenaries operating against Russia” are given “combat missions” which border on “terrorism”

[preparing the ground for a cyber attack against the US?]

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 29, 2022