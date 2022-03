Ξεκίνησαν οι κρίσιμες συνομιλίες Κιέβου-Μόσχας - «Νουθεσίες» Ερντογάν στους διαπραγματευτές

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση. Οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι για μια συνάντηση που συνοδεύεται από εξαιρετικά συγκρατημένες προσδοκίες και μεγάλη δυσπιστία για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών σήμερα το πρωί στο διάσημο παλάτι,όπου η τουρκική προεδρία διαθέτει γραφείο. Στην ομιλία που τους απηύθυνε επισήμανε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν «νόμιμες ανησυχίες». Μιλώντας στους διαπραγματευτές ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα οι συνομιλίες να αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ότι εναπόκειται και στις δύο πλευρές «να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία»

Ukrainian forces drive Russian army out of a Kiev suburb after clashes. Our correspondent Obaida Hitto has the latest from Lviv pic.twitter.com/293H6DHfnQ — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Türkiye’s President Erdogan to Russia-Ukraine negotiators in Istanbul: – We fully support these talks and congratulate you on your hard work

– We’ve always adopted a fair approach to ending this conflict in our region

– Peace and ceasefire is crucial sooner rather than later pic.twitter.com/mVBPhsNHjM — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν εκεχειρία και έκανε λόγο για «ιστορική ευθύνη» των αντιπροσωπειών της Μόσχας και του Κιέβου. Συνεχάρη τους διαπραγματευτές για τη σκληρή δουλειά τους και είπε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είναι «πολύτιμοι φίλοι του». O Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για συνάντηση των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan reiterated his call for a cease-fire between Russia and Ukraine ahead of peace talks in Istanbul to end the war which is early into its second month https://t.co/9yA8If1M2a pic.twitter.com/CR1zhE4w90 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 29, 2022

Ο Τούρκος πρόεδρος διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και με Μόσχα και με Κίεβο, πλασάροντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας, όμως ο εκπρόσωπός του Ιμπραήμ Καλίν, δήλωσε πριν λίγες ώρες ότι οι ρωσικές απαιτήσεις είναι «μαξιμαλιστικές» και «μη ρεαλιστικές».

Πλήθος δημοσιογράφων έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από το ιστορικό ανάκτορο:

Journalists in Istanbul have already taken positions, waiting for the arrival of the delegations of the Russian Federation and Ukraine and Erdogan in the Dolmabahce Palace for negotiations. Security measures have been strengthened pic.twitter.com/UNzNeRsrEj — Spriter (@spriter99880) March 29, 2022

Πλάνα από την άφιξη της ουκρανικής αντιπροσωπείας σήμερα το πρωί:

Japan says it will ban the export of luxury goods to Russia in its latest response to Moscow’s assault on Ukraine, effective April 5 pic.twitter.com/Get5tXRJjy — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Ukrainian and Russian negotiators are in Istanbul for a new round of peace talks pic.twitter.com/3eqMUkQDEb — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές έφθασαν χθες Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου μια προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί καμία πρόοδος. Οι συνομιλίες είχαν διεξαχθεί στη συνέχεια μέσω τηλεδιάσκεψης.

US lawmakers launch probe of Credit Suisse compliance with Russia sanctions – WSJ — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 28, 2022

Η αγωνία για τις πιθανότητες μίας λύσης προέρχεται από το γεγονός ότι όσο η Ρωσία συνεχίζει απτόητη τις στρατιωτικές επιθέσεις στην Ουκρανία, προκαλείται η εντύπωση πως ίσως ο πραγματικός της στόχος είναι να κερδίσει χρόνο για να ενισχύσει τις θέσεις της στο πολεμικό πεδίο και να κερδίσει περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Financial Times έγραψαν το βράδυ της Δευτέρας ότι οι δύο πλευρές «συζητούν για παύση των εχθροπραξιών στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας που θα επέβαλε την εγκατάλειψη της προσπάθειας της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας και την προοπτική ένταξης στην ΕΕ». Επισημαίνουν επίσης ότι στο προσχέδιο, που έχει πέσει στο τραπέζι δεν γίνεται καμία αναφορά στα θέματα της «αποναζιστικοποίησης» και της «αποστρατιωτικοποίησης», αλλά ούτε και για τη νομική προστασία της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία, για τα οποία η Μόσχα είχε δείξει ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή της στρατιωτικής εισβολής.

Το δημοσίευμα φιλοξενεί και δηλώσεις, που έκανε ο επικεφαλής του κόμματος του Ουκρανού προέδρου και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, Νταβίντ Αρακχαμία, ο οποίος εκτιμά ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας και την προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, αν και υπάρχουν πολλά άλυτα θέματα.

Ωστόσο ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα εμφανίστηκε συγκρατημένος, λέγοντας ότι ο πιο φιλόδοξος στόχος στις συνομιλίες, που ξεκινούν σήμερα είναι μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και πάντως ελπίζει ότι θα βρεθεί μία φόρμουλα για τα ανθρωπιστικά ζητήματα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο στενός σύμβουλος του Ζελένσκι, Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι διαμήνυσε ότι η Ουκρανία «δεν είναι διατεθειμένη να εκχωρήσει καθόλου έδαφος», παραδεχόμενος πάντως ότι δεν υπάρχει θέμα εμπλοκής του ΝΑΤΟ, διότι οι χώρες μέλη του δεν θέλουν απευθείας στρατιωτική σύγκρουση με την Ρωσία.