Λαβρόφ: Δεν υπάρχει καμία απομόνωση για τη Ρωσία, ο Πούτιν δεν αρνήθηκε ποτέ συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε, επίσης, τις σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα σαν «τις καλύτερες στην ιστορία».

Σε σχέση με την πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, ο Λαβρόφ είπε πως ο Ρώσος πρόεδρος «ποτέ δεν τις αρνήθηκε, ωστόσο πρέπει να γίνει καλή προετοιμασία». «Οποιαδήποτε συνάντηση των δύο ανδρών για αναλλαγή απόψεων σχετικά με τον πόλεμο θα ήταν αυτή τη στιγμή αντιπαραγωγική» είπε σχετικά.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε πως οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας θα επανεκκινήσουν στην Κωνσταντινούπολη σήμερα ή αύριο. Μάλιστα, όπως είπε, αυτή τη φορά «το Κίεβο δεν μπορεί να αρκεστεί μονάχα στην παρουσία… Πρέπει να φύγει από το τραπέζι με κάποιο αποτέλεσμα».

Σχολιάζοντας την επιβολή κυρώσεων, ο Λαβρόφ είπε πως «η Δύση θέτει ως καθήκον της να περιορίσει την ανάπτυξη της Ρωσίας επιβάλλοντας κυρώσεις, επομένως πάντα θα βρίσκει λόγο για την εφαρμογή τους».

«Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει λόγος για κυρώσεις, αφού ο στόχος δεν είναι να λυθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά ο στόχος είναι να περιοριστεί η ανάπτυξη της Ρωσίας στρατηγικά και γεωπολιτικά. Επομένως, γνωρίζουμε καλά την ικανότητα της Δύσης να αναζητά λόγους», δήλωσε ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Μόσχα βλέπει την πίεση που ασκείται στις βαλκανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, να συμμετάσχουν στις νέες κυρώσεις, καλύπτοντας όλους τους τομείς – από οικονομικό και πολιτικό έως πολιτιστικό και ανθρωπιστικό.

«Βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου πίεση στη συνολική εκστρατεία, την οποία ορισμένοι δυτικοί πολιτικοί αποκαλούν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ρωσίας», είπε. «Εδώ υπάρχει μια αποκλειστικά ιδεολογική προσέγγιση που στοχεύει στη συνέχιση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να καταστείλει την ανεξαρτησία της στη διεθνή σκηνή, να την υποτάξει στις αξίες που η Ευρώπη έχει από καιρό αρχίσει να εφαρμόζει, παρά τις χριστιανικές της ρίζες», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ακολούθως, ο Λαβρόφ επιτέθηκε στη Δύση, λέγοντας πως «δεν έδωσε δεκάρα» για την κυριαρχική ισότητα όλων των κρατών και το διεθνές δίκαιο. «Κατάργησαν ακόμη και τον ίδιο τον όρο «διεθνές δίκαιο», που συνεπάγεται, πρώτα απ’ όλα, σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών. Γενικά, οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν έδωσαν δεκάρα, με συγχωρείτε για την αγενή έκφραση, για την κυριαρχική ισότητα των κρατών και για τα διεθνή δικαιώματα», είπε ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Κόλαση» από τις πυραυλικές επιθέσεις στις ουκρανικές πόλεις, ανταρτοπόλεμος από τους Ουκρανούς

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, με τους Ρώσους να βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές και τους Ουκρανούς να προβαίνουν σε αντεπιθέσεις αποκομίζοντας, μικρά αλλά σταθερά οφέλη.

Συγκεκριμένα, μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε αποθήκες πετρελαίου, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν σε όλη τη χώρα αργά χθες το βράδυ καθώς αναφέρθηκαν εκρήξεις ρωσικών πυραύλων κρουζ Caliber σε στρατηγικές θέσεις στη βορειοδυτική πόλη Λούτσκ, καθώς και στο Χάρκοβο, το Ζιτόμιρ, το Ρίβνε και το Κίεβο.

Δύο βομβαρδισμοί πυραύλων αναφέρθηκαν σε απόσταση 15 λεπτών μεταξύ τους στο Λούτσκ της περιφέρειας Βολίν, γύρω στις 22:30 χθες το βράδυ, προτού οι τοπικές αρχές επιβεβαιώσουν ότι μια μεγάλη αποθήκη πετρελαίου είχε πυρποληθεί.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μια τεράστια φωτιά να μαίνεται στον χώρο της αποθήκης, καθώς ο στρατιωτικός αρχηγός της περιοχής Volyn, Yuriy Pohulyayko, προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγιά τους.

Ο Ουκρανός βουλευτής Λέσια Βασιλένκο είπε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις ήταν μέρος μιας νέας ρωσικής στρατηγικής για την εξάλειψη των ουκρανικών αποθεμάτων πετρελαίου και βενζίνης καθώς η εισβολή εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα της. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν κάποιος σκοτώθηκε στις επιδρομές.

Την ίδια ώρα, όπως ενημερώνει το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών των ΗΠΑ στην ημερήσια αναφορά του, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες ανασύστασης των δυνάμεων βορειοδυτικά του Κιέβου για την επανέναρξη μεγάλων επιθετικών επιχειρήσεων παρά τις εξαγγελίες για στροφή της προσοχής στις ανατολικές περιοχές και το Ντονμπάς.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι ο 35ος Στρατός Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας εναλλάσσει κατεστραμμένες μονάδες στη Λευκορωσία και ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει ένα διοικητήριο για όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν γύρω από το Κίεβο στην περιοχή του Τσερνομπίλ.

Παράλληλα ο Διοικητής της Ρωσικής Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας (EMD) Στρατηγός Alexander Chayko μπορεί να διευθύνει προσωπικά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης των ρωσικών δυνάμεων στη Λευκορωσία και επανέναρξης των επιχειρήσεων για την περικύκλωση του Κιέβου από τα δυτικά.

Οι συνεχιζόμενες ρωσικές προσπάθειες για την αντικατάσταση των απωλειών μάχης και την ανάπτυξη πρόσθετων ενισχύσεων προς τα εμπρός είναι απίθανο να επιτρέψουν στη Ρωσία να ξαναρχίσει με επιτυχία μεγάλες επιχειρήσεις γύρω από το Κίεβο στο εγγύς μέλλον. Η ολοένα και πιο στατική φύση των μαχών γύρω από το Κίεβο αντανακλά την ανικανότητα των ρωσικών δυνάμεων παρά οποιαδήποτε αλλαγή στους ρωσικούς στόχους ή προσπάθειες αυτή τη στιγμή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πραγματοποιούν περιορισμένες αντεπιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες, ανακαταλαμβάνοντας εδάφη ανατολικά του Κιέβου, στην περιφέρεια Σούμι και γύρω από το Χάρκοβο τις τελευταίες ώρες.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 στις 24 Μαρτίου κοντά στο Izyum.

