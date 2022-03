Μπάιντεν από Βαρσοβία: Μπροστά μας έχουμε μια μακρά μάχη - Για όνομα του Θεού, ο Πούτιν δεν μπορεί να μείνει στην εξουσία

«Αυτή η μάχη δεν θα κερδηθεί σε λίγες ημέρες ή μήνες. Πρέπει να οπλιστούμε για μια μακρά μάχη ενώπιόν μας», είπε ο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε στο παλάτι της Βαρσοβίας, προτού διαβεβαίωσει τους Ουκρανούς: «Βρισκόμαστε στο πλευρό σας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε ευθέως κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας «για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

JUST IN: Pres. Biden closes his speech in Warsaw, Poland, with remarks aimed at Russian Pres. Putin: “For God’s sake, this man cannot remain in power.”

“Ukraine will never be a victory for Russia.” https://t.co/NDK87OwSXa pic.twitter.com/pE7vaokp7G

— ABC News (@ABC) March 26, 2022