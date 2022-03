Στο στόχαστρο της Βρετανίας και η «θετή» κόρη του Λαβρόφ - Αντιμέτωπη με οικονομικές κυρώσεις

Η Μεγάλη Βρετανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους ολιγάρχες, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στη «μαύρη λίστα» της έχει μπει και η «θετή» κόρη του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ καθώς, όπως έγινε γνωστό, τη ώρα που εντείνονται οι πιέσεις στο Κρεμλίνο, παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία της 26χρονης Πολίνα Κοβάλεβα.

Η Πολίνα είναι κόρη της επίσημης ερωμένης του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κι εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ακινήτου στo Kένσινγκτον του Λονδίνου, το οποίο φέρεται να αγόρασε έναντι 4,5 εκατομμυρίων λιρών σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Η Κοβάλεβα είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Loughborough, έχοντας πάρει πτυχίο οικονομικών. Συνεχίζοντας τις σπουδές της, πήρε μεταπτυχιακό στα οικονομικά και την στρατηγική για τις επιχειρήσεις στο Imperial College του Λονδίνου.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία της ξεκίνησε στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, δουλεύοντας με συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αργότερα, εργάστηκε στην εταιρεία εξόρυξης Glencore.

Η ιστορία φαίνεται να ξεκίνησε από ένα tweet της Ρωσίδας δημοσιογράφου και ακτιβίστριας, Maria Pevchikh. Σε αυτό,έγραφε ότι θα ήθελε πολύ να γνωρίσει την 26χρονη εντυπωσιακή Ρωσίδα του Λονδίνου. Τόνιζε, ακόμη, ότι η νεαρή γυναίκα διαμένει σε ένα τεράστιο διαμέρισμα στο Κένσινγκτον και πως αγαπά τα πάρτι, τη στιγμή που το Instagram της θυμίζει κάτι από ατελείωτες διακοπές.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Στη συνέχεια, σε νέο tweet, η δημοσιογράφος υπονόησε ότι με ένα σχόλιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιλυθεί ένα πρόβλημα, στην προκειμένη περίπτωση αναφερόταν στην επιβολή κυρώσεων. «Επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Πολίνα Κοβάλεβα. Η πολυτελής ζωή στη Βρετανία τελείωσε. Αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς όλους εσάς. Χωρίς τα 70.000 likes» έγραψε, μεταξύ άλλων η ακτιβίστρια.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Pevchikh μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη ζωή της Κοβάλεβα, γράφοντας και για τον «θετό πατέρα» της.

«Ο Λαβρόφ είχε την ‘επίσημη’ σύζυγο τα τελευταία 50 χρόνια. Κανείς δεν την έχει ακούσει, ούτε τους έχει δει μαζί δημόσια εδώ και χρόνια, ωστόσο. Σε αντίθεση με αυτή την κυρία, τη Σβετλάνα Πολιάκοβα. Είναι η πραγματική σύζυγος, είναι μαζί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000».

Lavrov has had the ‘official’ wife for the past 50 years. No one has heard of her or seen them together in public in ages, though. As opposed to this lady, Svetlana Polyakova. She is the actual wife, they have been together since the early 2000s. pic.twitter.com/d4RzC9CUul — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Η Pevchikh έγραψε, μάλιστα, ότι η Πολιάκοβα, η οποία είναι μητέρα τής Κοβάλεβα, είναι… «φορτωμένη» (οικονομικά). «Αγόρασε ένα διαμέρισμα στη Μόσχα αξίας 6-8 εκατομμυρίων δολαρίων (…) Δεν είναι κακό για μια άνεργη κυρία», έγραψε χαρακτηριστικά.