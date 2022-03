Αεροπορικό δυστύχημα στην Κίνα: Ήταν όλοι αναίσθητοι στο Boeing - Τι προσπάθησε να κάνει ο πιλότος

Απελπισμένες και δίχως ελπίδα είναι πλέον οι οικογένειες όσων βρίσκονταν στο Boeing 737-800 που συνετρίβη στην Κίνα.

Στα συντρίμμια του αεροπλάνου δεν έχει βρεθεί κάποιον εν ζωή και οι 132 επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι εννέα ήταν το πλήρωμα, θεωρούνται νεκροί. Η εταιρεία China Eastern καθήλωσε όλα τα αεροσκάφη Boeing 737-800 σήμερα μετά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη χθες στην πτήση με προορισμό το Γκουαντζού. Το αεροσκάφος, έκανε μια πολύ ξαφνική βουτιά, έπεσε στα 30.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά και χτύπησε στο έδαφος με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 563 χλμ./ώρα.

Συγγενείς των μελών του πληρώματος έφτασαν σε ένα γραφείο της China Eastern κοντά στο αεροδρόμιο του Κουνμίνγκ όπου απογειώθηκε το αεροπλάνο, λίγο αφότου έγινε γνωστή η συντριβή, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV. Το ίδιο κανάλι αναφέρει ότι η China Eastern έχει συστήσει εννέα ομάδες για να ασχοληθούν με τη διερεύνηση του δυστυχήματος, την παροχή βοήθειας στην οικογένεια και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) και η China Eastern έχουν στείλει επίσης αξιωματούχους στον τόπο της συντριβής.

Το μοντέλο του Boeing 737-800 είναι ο προκάτοχος του αμφιλεγόμενου μοντέλου 737 Max, αλλά θεωρείται ασφαλές, παρά τη σειρά δυστυχημάτων κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του.

Μιλώντας στη Sun Online, η ειδικός σε θέματα αεροπορίας Σάλι Γκέθιν δήλωσε ότι τα δεδομένα πτήσης υποδηλώνουν ότι υπήρξε ένα «διάστημα 10 έως 20 δευτερολέπτων όπου ένας ή περισσότεροι από τους πιλότους ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και προσπάθησαν να σώσουν το αεροπλάνο» πριν αυτό συντριβεί στο έδαφος. Όλοι όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος «θα πρέπει να ήταν αναίσθητοι» κατά την τελική αυτή βουτιά, υποστηρίζει η Γκέθιν.

Και πρόσθεσε: «Οι πιλότοι εκπαιδεύονται σε μεγάλο βαθμό σε προσομοιωτές. Αλλά στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να συγκλονιστούν ή να αποπροσανατολιστούν από ξαφνικά γεγονότα. Αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο φόβου, και είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτεί κανείς γι’ αυτό. Ακόμη και οι έμπειροι πιλότοι μπορεί να αιφνιδιαστούν και τότε μπορεί να κάνουν κακές κρίσεις. Τώρα γίνονται προσπάθειες να αναγνωριστεί αυτό και να προσφερθεί πρόσθετη εκπαίδευση».

Η ίδια δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για εικασίες» σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε τη συντριβή, αλλά ανάμεσα στα σενάρια θα μπορούσαν να είναι μια δυσλειτουργία του πίσω μέρους του αεροσκάφους, ο καιρός ή μια πληθώρα ζητημάτων που μπορεί να επηρέασαν το αεροσκάφος, όπως μια «μικρή φωτιά» ή ένα πρόβλημα καλωδίωσης. Πρόσθεσε ότι είναι «ασυνήθιστο» το γεγονός ότι ο συγκυβερνήτης είχε 30.000 ώρες πτητικής εμπειρίας, ενώ ο πιλότος είχε μόνο 7.000 ώρες στο ενεργητικό του.

Ένας τρίτος εκπαιδευόμενος πιλότος, ο οποίος είχε μόνο μερικές εκατοντάδες ώρες πτητικής εμπειρίας, βρισκόταν επίσης στο αεροπλάνο.

Οι μετοχές της Boeing βυθίστηκαν σήμερα το πρωί, στην τελευταία καταστροφή που έπληξε την εταιρεία μετά τις συντριβές των 737 Max που προκλήθηκαν από ελαττωματικό λογισμικό ελέγχου πτήσης και οδήγησαν στην παραπομπή του κορυφαίου πιλότου της Boeing, σε διακανονισμό 225 εκατομμυρίων δολαρίων με τους επενδυτές και σε πληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις οικογένειες των νεκρών.

Όπως δείχνει το βίντεο που έχει καταγράψει κάμερα κλειστού κυκλώματος και κυκλοφορεί στα social media το αεροσκάφος χάνει ύψος και πέφτει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κάθετα προς το έδαφος.

Ακολουθεί μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος με 123 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος.

Το αεροσκάφος «κονιορτοποιήθηκε», είπε κάτοικος της περιοχής όπου έγινε το δυστύχημα, σύμφωνα με κινεζικό μέσο ενημέρωσης.

Το δυστύχημα «προκάλεσε πυρκαγιά» σε ορεινό όγκο, ανέφερε το δημόσιο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, που μετέδωσε πλάνα πυροσβεστών οι οποίοι έσπευδαν προς τον τόπο του δυστυχήματος σε ορεινή, δενδρώδη περιοχή. Η φωτιά κατασβέστηκε.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο της συντριβής

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν εικόνες από το σημείο της συντριβής όπου φαίνεται να έχει ξεσπάσει φωτιά.

Η China Eastern με έδρα τη Σαγκάη είναι μία από τις τρεις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες της Κίνας, που εκτελεί πληθώρα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετούν 248 προορισμούς.

Το αεροσκάφος παραδόθηκε στην China Eastern από την Boeing τον Ιούνιο του 2015 και πετούσε για πάνω από έξι χρόνια. Το δικινητήριο Boeing 737 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αεροπλάνα στον κόσμο για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων.