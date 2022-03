Στην Αλικαρνασσό έδεσε το γιοτ του Αμπράμοβιτς - Ουκρανοί προσπάθησαν να το εμποδίσουν (Video)

Το υπερπολυτελές γιοτ με τη σημαία των Νήσων Βερμούδων μπήκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά (Πριγκηπονήσια) το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, το σκάφος, μήκους 139 μέτρων και πλάτους 26 μέτρων, εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα από το λιμάνι Τιβάτ του Μαυροβουνίου, περίμενε για λίγο στο νησί Ντάτσα και στη συνέχεια στράφηκε προς το Μπόντρουμ.

Στο Μαυροβούνιο το γιοτ έφτασε την προηγούμενη Κυριακή, 12 Μαρτίου, μετά από μια εσπευσμένη αναχώρηση από τη Βαρκελώνη, δύο ημέρες πριν επιβληθούν οι κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ώρα που το σκάφος προσέγγιζε το λιμάνι του Μπόντρουμ, Ουκρανοί ιδιοκτήτες γιοτ από την Οδησσό το πλησίασαν και προσπάθησαν να το εμποδίσουν , ωστόσο το επεισόδιο έληξε όταν έφτασαν στο σημείο οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο Nexta.

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich's yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich's yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022