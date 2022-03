Ζελένσκι: Για οποιονδήποτε συμβιβασμό με τη Ρωσία θα χρειαστεί να πάμε σε δημοψήφισμα

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο EBU, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι θα πρέπει να εναπόκειται στην κρίση του ουκρανικού λαού η απόφαση για οποιονδήποτε συμβιβασμό, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Το έχω ξεκαθαρίσει σε όλες τις διαπραγματευτικές ομάδες», τόνισε ο Ζελένσκι. «Ο λαός θα πρέπει να μιλήσει και αντιδράσει σε οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού. Και ποιοι θα είναι αυτοί (οι συμβιβασμοί) είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση.

Ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν σε δημοψήφισμα ενδεχομένως να αφορούν εδάφη υπό κατοχή από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από άλλες χώρες στην Ουκρανία αντί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, συμπλήρωσε.

