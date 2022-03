Οι Ρώσοι βομβάρδισαν σχολή καλών τεχνών στη Μαριούπολη όπου είχαν βρει καταφύγιο 400 άνθρωποι

Το κτίριο καταστράφηκε – Υπήρχαν θύματα κάτω από τα χαλάσματα, λέει το δημοτικό συμβούλιο – Ρώσοι στρατιώτες ώθησαν «βίαια» χιλιάδες κατοίκους της Μαριούπολης στη νότια Ρωσία, λένε Ουκρανοί – Ανησυχία για 19 ορφανά παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε σανατόριο

In the last few minutes, #Mariupol officials have said that #Russia‘s forces bombed a school sheltering 400 people. This comes come after intense fighting on the streets of Mariupol on Saturday.https://t.co/XfJX7H1MFZ#EUToday #PutinsWarCrimes #UkraineRussiaWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/Uvehq3jFrQ

— EU today (@EU_today) March 20, 2022