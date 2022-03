Ουκρανία: Τι δείχνουν οι πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και τη Λβιβ, σχεδόν 70 χλμ μακριά από τα πολωνικά σύνορα

Τέσσερα παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες στο Κίεβο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 19 τραυματίστηκαν (ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά) όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο.

Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.

#Kyiv‘s mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.

According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children.

Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD

