Nέα πυρά Μπάιντεν κατά Πούτιν: «Είναι δολοφόνος δικτάτορας και κακοποιός»

Στεκόμαστε «ενάντια σε έναν δολοφόνο δικτάτορα, που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε γεύμα που παρέθεσε στο Καπιτώλιο για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου προς τιμή της Ιρλανδίας και της Βρετανίας σημείωσε ότι «τώρα έχετε την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία… να στέκονται μαζί ενάντια σε έναν δολοφόνο δικτάτορα, έναν κακοποιό που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας…» και συμπλήρωσε πως η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται και για πρώτη φορά, τώρα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Pres. Biden calls Russian Pres. Vladimir Putin a “murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine”

